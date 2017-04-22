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В Волгограде лоб в лоб столкнулись Toyota и Volkswagen Печать
Скандалы и ЧП
22.04.2017 10:56

Авария

В Волгограде лоб в лоб столкнулись Toyota и Volkswagen.


Серьезное ДТП произошло утром, 22 апреля, в Волгограде на 7-й Гвардейской.

Как рассказывают в социальных сетях свидетели аварии, «Тойота» столкнулась с «Фольксвагеном» на выезде из-под железнодорожного путепровода. Оба автомобиля получили сильные повреждения.

На снимках, сделанных очевидцем, видно, что одну из иномарок развернуло на дороге. Также сообщается, что участники ДТП серьезно пострадали.

В настоящее время устанавливаются причины аварии. Возможно, одна из машин потеряла управление из-за мокрой дороги. Напомним, в Волгограде всю ночь шел дождь.

Полина Макарова
Фото: Алексей Логунов

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