Грузовик загорелся из-за технической неисправности. Как рассказали ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, накануне в селе Кленовка Жирновского района вспыхнул самосвал. Сообщение об этом поступило на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы в пятницу, 21 апреля, в 15:11. В селе Кленовка на площади 4 квадратных метров горели кабина и колеса грузовика КАМАЗ-65115.



За 9 минут спасатели ликвидировали горение. Погибших и пострадавших нет. По предварительным данным, пожар начался из-за разгерметизации патрубков топливной системы.



Полина Макарова

Фото: globallookpress Следующая >