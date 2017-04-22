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Под Волгоградом сгорел КАМАЗ Печать
Скандалы и ЧП
22.04.2017 11:49

Пожар

Грузовик загорелся из-за технической неисправности.

Как рассказали ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, накануне в селе Кленовка Жирновского района вспыхнул самосвал. Сообщение об этом поступило на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы в пятницу, 21 апреля, в 15:11. В селе Кленовка на площади 4 квадратных метров горели кабина и колеса грузовика КАМАЗ-65115.

За 9 минут спасатели ликвидировали горение. Погибших и пострадавших нет. По предварительным данным, пожар начался из-за разгерметизации патрубков топливной системы.

Полина Макарова
Фото: globallookpress

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