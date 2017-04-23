Житель Ворошиловского района Волгограда почти год судился с ООО «Концессии водоснабжения», чтобы возместить ущерб от затопления своего дома.

Как рассказали ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе областного суда, 14 августа 2016 года в 21 час был затоплен подвал частного дома Чепусова В.В., где у мужчины располагалась кухня.



Установлено, что затопление произошло из-за разрыва водопроводной трубы, которую ранее сотрудники ООО «Концессии водоснабжения» меняли по улице Морфлотская. Работники организации вырыли глубокий котлован, который из-за разрыва трубы заполнился водой до краев, затем вода выбила отверстие в колодце истца и вместе с грязью хлынула в домовладение Чепусова. Аварийная служба приехала только через полчаса. Воду откачивали по всей улице.



В результате, гражданин подал в суд Центрального района Волгограда иск в адрес ООО «Концессии водоснабжения» о возмещении причиненного ущерба. С постановлением суда в пользу Чепусова ответчики не согласились и направили апелляцию в Волгоградский областной суд.



Судебная коллегия по гражданским делам поддержала решение суда первой инстанции о необходимости привлечения ООО «Концессии водоснабжения» к гражданско-правовой ответственности за причинение ущерба имуществу истца. При этом справедливо были отклонены доводы ответчика о ненадлежащем состоянии конструкций дома истца, в результате которых стало возможным проникновение воды в жилье.



Полина Макарова

Фото: globallookpress Следующая >