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Волгоградец 9 месяцев добивался возмещения ущерба с Концессий водоснабжения Печать
Скандалы и ЧП
23.04.2017 11:30

Потоп

Житель Ворошиловского района Волгограда почти год судился с ООО «Концессии водоснабжения», чтобы возместить ущерб от затопления своего дома.


Как рассказали ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе областного суда, 14 августа 2016 года в 21 час был затоплен подвал частного дома Чепусова В.В., где у мужчины располагалась кухня.

Установлено, что затопление произошло из-за разрыва водопроводной трубы, которую ранее сотрудники ООО «Концессии водоснабжения» меняли по улице Морфлотская. Работники организации вырыли глубокий котлован, который из-за разрыва трубы заполнился водой до краев, затем вода выбила отверстие в колодце истца и вместе с грязью хлынула в домовладение Чепусова. Аварийная служба приехала только через полчаса. Воду откачивали по всей улице.

В результате, гражданин подал в суд Центрального района Волгограда иск в адрес ООО «Концессии водоснабжения» о возмещении причиненного ущерба. С постановлением суда в пользу Чепусова ответчики не согласились и направили апелляцию в Волгоградский областной суд.

Судебная коллегия по гражданским делам поддержала решение суда первой инстанции о необходимости привлечения ООО «Концессии водоснабжения» к гражданско-правовой ответственности за причинение ущерба имуществу истца. При этом справедливо были отклонены доводы ответчика о ненадлежащем состоянии конструкций дома истца, в результате которых стало возможным проникновение воды в жилье.

Полина Макарова
Фото: globallookpress

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