Стали известны подробности ДТП, которое произошло накануне на улице 7-й Гвардейской.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, 22 апреля в 8 часов утра 21-летний водитель "Фольксваген Пассат" ехал по улице 7-я Гвардейская со стороны улицы Коммунистическая в сторону улицы Хиросимы. Напротив дома № 16 молодой водитель выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем "Тойота Приус", которым управлял 58-летний водитель.



В результате аварии водители обеих иномарок и 12-летняя пассажирка «Тойоты» с травмами доставлены в больницу.



Сообщается, что за прошедшие сутки на территории региона всего зафиксировано 4 ДТП в результате которых 10 человек получили травмы.



Полина Макарова

Фото: Алексей Логунов Следующая >