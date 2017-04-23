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В Волгограде в лобовом столкновении иномарок пострадал ребенок Печать
Скандалы и ЧП
23.04.2017 12:50

лобовое дтп

Стали известны подробности ДТП, которое произошло накануне на улице 7-й Гвардейской.


Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, 22 апреля в 8 часов утра 21-летний водитель "Фольксваген Пассат" ехал по улице 7-я Гвардейская со стороны улицы Коммунистическая в сторону улицы Хиросимы. Напротив дома № 16 молодой водитель выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем "Тойота Приус", которым управлял 58-летний водитель.

В результате аварии водители обеих иномарок и 12-летняя пассажирка «Тойоты» с травмами доставлены в больницу.

Сообщается, что за прошедшие сутки на территории региона всего зафиксировано 4 ДТП в результате которых 10 человек получили травмы.

Полина Макарова
Фото: Алексей Логунов

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