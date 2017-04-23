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В Волгограде мог заживо сгореть 57-летний мужчина Печать
Скандалы и ЧП
23.04.2017 13:24

пожар

Накануне в Советском районе Волгограда горела пристройка. Пострадал 57-летний мужчина.


Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области, в субботу, 22 апреля на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы около 9:09 поступил сигнал о пожаре на улице Чеботарева. Стало известно, что в пристройке к кирпичному дому на площади в 15 квадратных метров горели домашние вещи.

На место ЧП незамедлительно выехали спасатели.

За несколько минут пожарным удалось справиться с огнем и спасти 57-летнего мужчину, находившегося в горящем помещении. Специалисты сообщают, что он получил ожоги.

Эксперты предполагают, что причиной возгорания в пристройке могло быть короткое замыкание электропроводки.

Полина Макарова
Фото: globallookpress

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