Накануне в Советском районе Волгограда горела пристройка. Пострадал 57-летний мужчина.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области, в субботу, 22 апреля на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы около 9:09 поступил сигнал о пожаре на улице Чеботарева. Стало известно, что в пристройке к кирпичному дому на площади в 15 квадратных метров горели домашние вещи.



На место ЧП незамедлительно выехали спасатели.



За несколько минут пожарным удалось справиться с огнем и спасти 57-летнего мужчину, находившегося в горящем помещении. Специалисты сообщают, что он получил ожоги.



Эксперты предполагают, что причиной возгорания в пристройке могло быть короткое замыкание электропроводки.



Полина Макарова

Фото: globallookpress Следующая >