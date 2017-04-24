В Волжском при пожаре девятиэтажки эвакуировали 9 человек

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, 23 апреля в 22:38 на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы поступило тревожное сообщение о пожаре в городе Волжском. На улице Мира в девятиэтажном жилом доме в одной из комнат двухкомнатной квартиры горели домашние вещи на площади 7 кв.м.

Пожарные расчёты 32-й пожарно-спасательной части ликвидировали горение спустя 20 минут. При пожаре никто не погиб и не пострадал.

- Эвакуировано 9 человек. Предполагаемая причина пожара – неосторожное обращение с огнем, - прокомментировали в ведомстве.

Надира Коннова

ФОТО: МЧС России