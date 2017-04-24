Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МД России по региону, в Суровикинском районе в 04:15 неизвестный водитель, управляя неустановленной грузовой автомашиной, следовал по федеральной автодороге "Волгоград-К. Шахтинский" со стороны Ростова-на-Дону в сторону Волгограда. На 130 км 295 м. водитель не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с автомашиной "Тойота Виста", которая следовала во встречном направлении.

- Водитель грузовика скрылся с места аварии. В результате дорожно-транспортного происшествия 25-летний пассажир иномарки с травмами был доставлен в больницу, - рассказали в ведомстве.

Надира Коннова

ФОТО: МВД России