ОАО ЕДКММ
Под Волгоградом водитель грузовика скрылся с места ДТП: есть пострадавший Печать
Скандалы и ЧП Волгоград
24.04.2017 09:57

Под Волгоградом водитель грузовика после ДТП скрылся с места происшествия

ДТП произошло накануне ранним утром в Суровикинском районе Волгоградской области. Полиция ведет розыск водителя, оставившего место ДТП.

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МД России по региону, в Суровикинском районе в 04:15 неизвестный водитель, управляя неустановленной грузовой автомашиной, следовал по федеральной автодороге "Волгоград-К. Шахтинский" со стороны Ростова-на-Дону в сторону Волгограда. На 130 км 295 м. водитель не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с автомашиной "Тойота Виста", которая следовала во встречном направлении.

- Водитель грузовика скрылся с места аварии. В результате дорожно-транспортного происшествия 25-летний пассажир иномарки с травмами был доставлен в больницу, - рассказали в ведомстве.

Надира Коннова
ФОТО: МВД России

< Предыдущая   Следующая >
 

Понравилась новость? Поделись с друзьями!

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Архив новостей

 

Самое читаемое

Баннер
Баннер
Баннер
Баннер

Последние комментарии

добавить на Яндекс

Новости Волгограда и Волгоградской области. Новости за сегодня, криминальные новости, чрезвычайные происшествия, экономика, политика, персоны и многое другое...

© Все права на материалы сайта принадлежат редакции СоцИнформБюро. Перепечатка допустима только при наличии прямой гиперссылки на сайт.

Информационное агентство СоцИнформБюро. 16+

Свидетельство о регистрации ИА № ТУ34-00512 от 15 мая 2013г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Волгоградской области и Республике Калмыкия.

Телефон 8 (961) 685-20-68, Адрес: 400048, Россия, Волгоград, просп.Жукова, д.100, Email: info(0)volgasib.ru

Реклама на сайте

Баннер
Рейтинг@Mail.ru