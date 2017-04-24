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|В Урюпинском районе 24-летний водитель без прав погиб после опрокидывания в кювет
|Скандалы и ЧП Волгоград
|24.04.2017 10:11
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Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МВД России по региону, 23 апреля в 16:35 24-летний водитель, лишенный прав на управление транспортным средством, на автомашине "Лада Приора" следовал по автодороге "г. Урюпинск-х. Дубовский–ст. Алексеевская" со стороны хутора Дубовского в направлении хутора Петровского. На 3 км водитель легкового автомобиля не справился с управлением и, выехав на левую обочину, опрокинулся в кювет.
В результате дорожно-транспортного происшествия водитель скончался на месте аварии, 43-летний пассажир с травмами был доставлен в больницу.
Надира Коннова
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