ОАО ЕДКММ
Пенсионерке выплатили компенсацию фальшивыми деньгами Печать
Скандалы и ЧП
24.04.2017 10:32

Пенсионерке выплатили компенсацию фальшивыми деньгами

Лже-соцработница передала пенсионерке 5 тысяч рублей, забрала сдачу и скрылась. Позже женщина заметила, что деньги были из «банка приколов».

Накануне в дежурную часть отдела полиции обратилась 88-летняя местная жительница. Она сообщила, что неизвестная женщина под видом социального работника вручила ей поддельные деньги.

Как удалось выяснить правоохранительным органам, лже-работница сообщила пенсионерке о полагающейся ей компенсации в размере 2 тысяч рублей. Пожилая женщина поверила, приняла от незнакомки 5 тысяч и передала ей сдачу.

Только потом, при рассмотрении полученной купюры, пенсионерка увидела, что незнакомка передала ей купюру «банка приколов», - сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе МВД по Волгограду.

В результате было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Сейчас по данному факту проводится проверка.

Юлия Соболева
Фото: globallookpress

Следующая >
 

Понравилась новость? Поделись с друзьями!

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Архив новостей

 

Самое читаемое

Баннер
Баннер
Баннер
Баннер

Последние комментарии

добавить на Яндекс

Новости Волгограда и Волгоградской области. Новости за сегодня, криминальные новости, чрезвычайные происшествия, экономика, политика, персоны и многое другое...

© Все права на материалы сайта принадлежат редакции СоцИнформБюро. Перепечатка допустима только при наличии прямой гиперссылки на сайт.

Информационное агентство СоцИнформБюро. 16+

Свидетельство о регистрации ИА № ТУ34-00512 от 15 мая 2013г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Волгоградской области и Республике Калмыкия.

Телефон 8 (961) 685-20-68, Адрес: 400048, Россия, Волгоград, просп.Жукова, д.100, Email: info(0)volgasib.ru

Реклама на сайте

Баннер
Рейтинг@Mail.ru