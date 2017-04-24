Пенсионерке выплатили компенсацию фальшивыми деньгами

Накануне в дежурную часть отдела полиции обратилась 88-летняя местная жительница. Она сообщила, что неизвестная женщина под видом социального работника вручила ей поддельные деньги.

Как удалось выяснить правоохранительным органам, лже-работница сообщила пенсионерке о полагающейся ей компенсации в размере 2 тысяч рублей. Пожилая женщина поверила, приняла от незнакомки 5 тысяч и передала ей сдачу.

Только потом, при рассмотрении полученной купюры, пенсионерка увидела, что незнакомка передала ей купюру «банка приколов», - сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе МВД по Волгограду.

В результате было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Сейчас по данному факту проводится проверка.

Юлия Соболева

Фото: globallookpress