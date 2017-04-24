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Волгоградская стройфирма ответит за многомиллионный ущерб, нанесенный охраняемой природной зоне Печать
Скандалы и ЧП Волгоград
24.04.2017 11:19

В Серафимовиче возбуждено уголовное дело по факту причинения ущерба землям особо охраняемой природной зоны

Следователи установили, что земляные работы производились в особо охраняемой природной зоне самовольно.

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе СУ СКР по региону, в Серафимовиче возбуждено уголовное дело по факту причинения ущерба землям особо охраняемой природной зоны.

Летом прошлого года субподрядчик - одна из волгоградских строительных компаний - в рамках исполнения государственного контракта вел строительство автомобильной дороги в Серафимовичском районе.

- Для указанных работ был разработали карьер и сняли плодородный слой почвы. Бульдозером была осуществлена засыпка этого карьера. Следователи установили, что указанные земляные работы производились в особо охраняемой природной зоне самовольно, без получения соответствующих документов, разрешающих ведение данных работ. В результате площадь снятого плодородного слоя земли и несанкционированного песчаного карьера составляет 2 900 кв.м., а его глубина – 4,5 м. Преступные действия работников коммерческой стройфирмы привели к тяжким последствиям для объектов окружающей среды. Эксперты оценили ущерб: он исчисляется миллионами, - рассказала старший помощник руководителя управления СУ СК России по Волгоградской области Наталия Куницкая.

В настоящее время устанавливаются всех обстоятельства совершенного преступления. Расследование данного уголовного дела продолжается.

Надира Коннова

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