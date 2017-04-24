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|Под Волгоградом при пожаре обгорел мужчина
|Скандалы и ЧП
|24.04.2017 11:34
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Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области, сегодня, 24 апреля в 4:33 на пульт диспетера пожарно-спасательной службы поступило сообщение о пожаре. В городе Котово на улице Свердлова в трехкомнатной квартире пятиэтажки горели домашние вещи.
Спасатели справились с огнем уже в 4:44. В результате пожара пострадал мужчина 1983 года рождения. Он получил травмы и ожоги.
Специалисты считают, что причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем.
Полина Макарова
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