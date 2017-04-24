Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области, сегодня, 24 апреля в 4:33 на пульт диспетера пожарно-спасательной службы поступило сообщение о пожаре. В городе Котово на улице Свердлова в трехкомнатной квартире пятиэтажки горели домашние вещи.

Спасатели справились с огнем уже в 4:44. В результате пожара пострадал мужчина 1983 года рождения. Он получил травмы и ожоги.

Специалисты считают, что причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем.

Полина Макарова

Фото:globallookpress