Безработный волгоградец похитил камеру видеонаблюдения со здания школы

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе Управления МВД России по Волгограду, в начале апреля текущего года в дежурную часть отдела полиции № 1 Тракторозаводского района обратилась 55-летняя педагог городской образовательной школы, расположенной по улице Метростроевской. Заявитель рассказала, что кто-то похитил камеру внешнего видеонаблюдения, установленную со стороны торца школы.

Сотрудникам уголовного розыска удалось задержать подозреваемого в совершении данного преступления. Злоумышленником оказался 42-летний безработный местный житель. Мужчина сознался в содеянном и пояснил, что кражу камеры внешнего наблюдения совершил в темное время суток и планировал сдать её в скупку. Похищенное изъято и возвращено на прежнее место.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Теперь жителю Тракторозаводского района грозит наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.

Надира Коннова