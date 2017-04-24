В результате детской шалости в Михайловке выгорел прицеп. Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области, сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного 23 апреля в 18:04. В городе Михайловка на улице Совхозная на площади 4 квадратных метра горел прицеп.



Спасатели ликвидировали возгорание за 14 минут. При пожаре никто не пострадал.



Эксперты предполагают, что причиной пожара стала детская шалость.



Полина Макарова

Фото:globallookpress Следующая >