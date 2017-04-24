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Под Волгоградом дети сожгли прицеп Печать
Скандалы и ЧП
24.04.2017 11:54

горел прицеп

В результате детской шалости в Михайловке выгорел прицеп.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области, сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного 23 апреля в 18:04. В городе Михайловка на улице Совхозная на площади 4 квадратных метра горел прицеп.

Спасатели ликвидировали возгорание за 14 минут. При пожаре никто не пострадал.

Эксперты предполагают, что причиной пожара стала детская шалость.

Полина Макарова
Фото:globallookpress

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