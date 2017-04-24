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Пьяный волгоградец покалечил ревнивого друга Печать
Скандалы и ЧП
24.04.2017 12:31

драка

В Волгограде двое мужчин подрались на почве алкоголя и ревности.

Как рассказали ИА «СоцИнформБюро» в ГУ МВД России по Волгоградской области, в больницу Красноармейского района был доставлен 37-летний мужчина. Медики диагностировали у него тяжелую травму головы, о чем сообщили в полицию.

Правоохранители по горячим следам задержали подозреваемого в нанесении увечий госпитализированному мужчине. Им оказался 27-летний местный житель.

В ходе расследования, выяснилось, что накануне вечером к задержанному в гости со своей девушкой пришел знакомый. Компания выпивала. Во время застолья между мужчинами возник конфликт и драка из-за ревности потерпевшего.

В содеянном задержанный признался. Теперь ему грозит срок до 10 лет лишения свободы.

Полина Макарова
Фото: globallookpress

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