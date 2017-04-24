Инспекторы ДПС задержали утром пьяного угонщика

24 апреля около 4 часов утра сотрудники ГИБДД заметили на улице Зенитчиков в поселке Водстрой странную машину ВАЗ-2107, у которой было разбито переднее стекло.

Вскоре транспортное средство было задержано. За рулем «семерки» находился пьяный 29-летний волгоградец. При осмотре салона авто оказалось, что электропроводка замка зажигания вырвана и скручена.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе МВД по Волгограду, автомобиль был угнан со двора по улице Поддубного. Владелец «семерки» в это время спал и даже не подозревал об угоне.

В результате подозреваемый был доставлен в отделение полиции для дальнейших разбирательств.

Юлия Соболева

Фото: globallookpress