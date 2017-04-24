ОАО ЕДКММ
КСП выявила серьезные нарушения в деятельности Волгоградской областной филармонии Печать
Скандалы и ЧП Волгоград
24.04.2017 13:25

КСП выявила серьезные нарушения в деятельности Волгоградской областной филармонии

Еще в конце декабря прошлого года глава Волгоградского региона Андрей Бочаров на встрече с журналистами заявил, что начата комплексная проверка всех учреждений культуры региона. Губернатор заявил о неэффективной финансовой политике учреждений. Аудиторы Контрольно-счетной палаты области завершили проверки и сегодня готовы предоставить общественности все выявленные нарушения в деятельности Волгоградской областной филармонии.

Как сообщает "СоцИнформБюро" со ссылкой на Контрольно-счетную палату региона, руководитель Филармонии неоднократно нарушал установленный порядок формирования и доведения государственного задания. Так, удалось установить, что со стороны комитета культуры не было никакого контроля за регулированием концертной деятельности филармонии. Как следствие - уменьшение количества выступлений и новых постановок и, соответственно, низкая загруженность коллектива. Это способствовало снижению уровня профмастерства и потере квалификации работников учреждения, а также превышению нормативов затрат на организацию концертов по сравнению с другими регионами.

КСП выявила и ряд других нарушений: занижение арендной платы и выполнение работ, не предусмотренных госзаданием. Кроме того было установлено, что учреждение предоставляло льготные билеты не установленным категориям граждан, а также получало двойное финансирование коллектива русских народных инструментов за счет средств областного и муниципального бюджета.

Но и это еще не все. Многочисленные нарушения были выявлены проверяющими и в части распоряжения недвижимым и движимым имуществом. Так, оказалось, что здание в центре города сдавалось с явно заниженной стоимостью аренды (62 р. за квадратный метр в месяц), с нарушениями также сдавалось в аренду имущество при проведении концертных мероприятий и занижалась арендная плата при проведении концертов приезжими коллективами.

К недополучению дохода в размере 3 миллионов рублей привело невыполнение требований комитета по управлению госимуществом по перерасчету арендной платы за помещение, сданное под кафе. Филармония недополучила почти 832 тысяч рублей в бюджет в результате использования операторами сотовой связи помещения без оформления договоров аренды.

Установлены также неэффективные расходы и в части оплаты договоров без документов, подтверждающих факт оказания услуг, а также несвоевременное введение новой системы оплаты труда, из-за чего были произведены дополнительные расходы на оплату стимулирующих выплат; необоснованная аренда гостиницы и квартиры для артистов.

Контрольно-счетная палата Волгоградской области при проведении аудиторской проверки филармонии выявила кроме всего вышеперечисленного еще и нарушения в сфере государственных закупок, проводимых госучреждением.

Проверяющие выяснили, что в 2016 году большинство закупок были осуществлены у единственного поставщика. Ранее на условиях анонимности один из работников комитета сообщил информагенству информацию, которую сейчас подтверждает и КСП: все городские и областные мероприятия с приходом Гепфнера обслуживались только одной компанией: от Дня Победы в Волгограде до празднования 100-летия Алексея Маресьева в Камышине. Никакие другие компании никогда не привлекались. Причем все средства, как правило, проводились через волгоградскую филармонию, которая заключала контракты с аффилированными структурами.

Аудиторы установили, что данные организации имели один и тот же адрес и учредителя. При этом стоимость закупок не была экономически обоснована. Это привело к фактам завышения цен по отдельным видам услуг. Также установлены факты оплаты услуг, не предусмотренных документацией и контрактом.

- По результатам проверки контрольно-счетная палата региона сформулировала рекомендации губернатору Волгоградской области по устранению выявленных нарушений, в том числе по улучшению системы госзакупок, - сообщили в КСП.

Напомним, что 13 марта лишился своего кресла руководитель комитета Культуры областной администрации Виктор Гепфнер. Он руководил региональным комитетом культуры с 2009 года. Среди волгоградской элиты Виктор Петрович слыл человеком Василия Галушкина. Именно этим и объяснялось его незыблемые позиции на посту главы Комитета при всех сменяющихся губернаторах. В декабре прошлого года был уволен также руководитель Филармонии Виктор Кияшко.

Анна Павлова

ФОТО: Официальная страница ВКонтакте Волгоградской областной филармонии

Следующая >
 

Понравилась новость? Поделись с друзьями!

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Архив новостей

 

Самое читаемое

Баннер
Баннер
Баннер
Баннер

Последние комментарии

добавить на Яндекс

Новости Волгограда и Волгоградской области. Новости за сегодня, криминальные новости, чрезвычайные происшествия, экономика, политика, персоны и многое другое...

© Все права на материалы сайта принадлежат редакции СоцИнформБюро. Перепечатка допустима только при наличии прямой гиперссылки на сайт.

Информационное агентство СоцИнформБюро. 16+

Свидетельство о регистрации ИА № ТУ34-00512 от 15 мая 2013г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Волгоградской области и Республике Калмыкия.

Телефон 8 (961) 685-20-68, Адрес: 400048, Россия, Волгоград, просп.Жукова, д.100, Email: info(0)volgasib.ru

Реклама на сайте

Баннер
Рейтинг@Mail.ru