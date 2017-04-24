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КСП выявила серьезные нарушения в деятельности Волгоградской областной филармонии
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|КСП выявила серьезные нарушения в деятельности Волгоградской областной филармонии
|Скандалы и ЧП Волгоград
|24.04.2017 13:25
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Как сообщает "СоцИнформБюро" со ссылкой на Контрольно-счетную палату региона, руководитель Филармонии неоднократно нарушал установленный порядок формирования и доведения государственного задания. Так, удалось установить, что со стороны комитета культуры не было никакого контроля за регулированием концертной деятельности филармонии. Как следствие - уменьшение количества выступлений и новых постановок и, соответственно, низкая загруженность коллектива. Это способствовало снижению уровня профмастерства и потере квалификации работников учреждения, а также превышению нормативов затрат на организацию концертов по сравнению с другими регионами.
КСП выявила и ряд других нарушений: занижение арендной платы и выполнение работ, не предусмотренных госзаданием. Кроме того было установлено, что учреждение предоставляло льготные билеты не установленным категориям граждан, а также получало двойное финансирование коллектива русских народных инструментов за счет средств областного и муниципального бюджета.
Но и это еще не все. Многочисленные нарушения были выявлены проверяющими и в части распоряжения недвижимым и движимым имуществом. Так, оказалось, что здание в центре города сдавалось с явно заниженной стоимостью аренды (62 р. за квадратный метр в месяц), с нарушениями также сдавалось в аренду имущество при проведении концертных мероприятий и занижалась арендная плата при проведении концертов приезжими коллективами.
К недополучению дохода в размере 3 миллионов рублей привело невыполнение требований комитета по управлению госимуществом по перерасчету арендной платы за помещение, сданное под кафе. Филармония недополучила почти 832 тысяч рублей в бюджет в результате использования операторами сотовой связи помещения без оформления договоров аренды.
Установлены также неэффективные расходы и в части оплаты договоров без документов, подтверждающих факт оказания услуг, а также несвоевременное введение новой системы оплаты труда, из-за чего были произведены дополнительные расходы на оплату стимулирующих выплат; необоснованная аренда гостиницы и квартиры для артистов.
Контрольно-счетная палата Волгоградской области при проведении аудиторской проверки филармонии выявила кроме всего вышеперечисленного еще и нарушения в сфере государственных закупок, проводимых госучреждением.
Проверяющие выяснили, что в 2016 году большинство закупок были осуществлены у единственного поставщика. Ранее на условиях анонимности один из работников комитета сообщил информагенству информацию, которую сейчас подтверждает и КСП: все городские и областные мероприятия с приходом Гепфнера обслуживались только одной компанией: от Дня Победы в Волгограде до празднования 100-летия Алексея Маресьева в Камышине. Никакие другие компании никогда не привлекались. Причем все средства, как правило, проводились через волгоградскую филармонию, которая заключала контракты с аффилированными структурами.
Аудиторы установили, что данные организации имели один и тот же адрес и учредителя. При этом стоимость закупок не была экономически обоснована. Это привело к фактам завышения цен по отдельным видам услуг. Также установлены факты оплаты услуг, не предусмотренных документацией и контрактом.
- По результатам проверки контрольно-счетная палата региона сформулировала рекомендации губернатору Волгоградской области по устранению выявленных нарушений, в том числе по улучшению системы госзакупок, - сообщили в КСП.
Напомним, что 13 марта лишился своего кресла руководитель комитета Культуры областной администрации Виктор Гепфнер. Он руководил региональным комитетом культуры с 2009 года. Среди волгоградской элиты Виктор Петрович слыл человеком Василия Галушкина. Именно этим и объяснялось его незыблемые позиции на посту главы Комитета при всех сменяющихся губернаторах. В декабре прошлого года был уволен также руководитель Филармонии Виктор Кияшко.
Анна Павлова
ФОТО: Официальная страница ВКонтакте Волгоградской областной филармонии
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