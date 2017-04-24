Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в прокуратуре региона, директора ООО «Торговый дом «Версаль» Юрия Берникова обвиняют в уклонении от уплаты налогов с организации.

По версии следствия Берников в 2012-2014 годах включал в налоговую декларацию ложные сведения. Так, директор торгового дома отражал в налоговом документе заниженные доходы от бизнеса, а также завышенные расходы на товары фиктивных организаций. В результате организация должна налогов на сумму больше 5 млн рублей.

Отметим, что свою вину Берников признал. Теперь уголовное дело директора ООО «ТД «Версаль» рассмотрит Волжский городской суд. Недобросовестный налогоплательщик может лишиться свободы на срок до 2 лет.



Полина Макарова

Фото: globallookpress