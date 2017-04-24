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Волгоградский бизнесмен уклонился от налогов на 5 млн рублей Печать
Скандалы и ЧП
24.04.2017 14:08

налоги

В Волгограде директор ООО «Торговый дом «Версаль» два года уклонялся от уплаты налогов.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в прокуратуре региона, директора ООО «Торговый дом «Версаль» Юрия Берникова обвиняют в уклонении от уплаты налогов с организации.

По версии следствия Берников в 2012-2014 годах включал в налоговую декларацию ложные сведения. Так, директор торгового дома отражал в налоговом документе заниженные доходы от бизнеса, а также завышенные расходы на товары фиктивных организаций. В результате организация должна налогов на сумму больше 5 млн рублей.

Отметим, что свою вину Берников признал. Теперь уголовное дело директора ООО «ТД «Версаль» рассмотрит Волжский городской суд. Недобросовестный налогоплательщик может лишиться свободы на срок до 2 лет.

Полина Макарова
Фото: globallookpress

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