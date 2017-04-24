Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе УФСИН по Волгоградской области, уроженец Республики Карелия был осужден в 2015 году Котовским районным судом за мошенничество и приговорен к 1 году 6 месяцам лишения свободы.

Приметы беглого преступника: рост 172 см, глаза карие, волосы русые, нос средний искривлен, лицо среднее овальное, брови средние дугообразные, рот маленький, губы тонкие, подбородок средний закругленный, уши средние прижатые. Из особых примет у мужчины имеются на обоих плечах татуировки в виде кельтского узора.

В день побега заключенный был одет в спортивную кофту красного цвета, спортивные штаны зеленого цвета и кроссовки белого цвета.

Если вы располагаете какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемого, просьба сообщить в УФСИН России по Волгоградской области или в полицию.

Надира Коннова

ФОТО: пресс-служба УФСИН России по Волгоградской области