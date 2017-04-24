Председатель комитета по строительству мэрии Волгограда Юрий Кокин и заместитель директора МКУ «Служба единого заказчика-застройщика администрации Волгограда» Андрей Карбаинов обвиняются в служебном подлоге.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области, по версии следствия Кокин и Карбаинов в декабре 2015 года знали, что ООО «ЭнергоСтройИнжиринг» не производило работ по озеленению «Физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным спортивным залом и плавательными бассейнами по улице Молодежной в Кировском районе Волгограда».



При этом они подписали документы о стоимости и о выполнении подрядчиком работ в полном объеме. Из указанных актов следует, что ООО «ЭнергоСтройИнжиринг» за невыполненное озеленение объекта получило более 1,6 млн рублей.



Отметим, что свою вину чиновники не признали.



Уголовное дело о служебном подлоге при строительстве физкультурно-оздоровительного комплекса направлено на рассмотрение в Центральный районный суд Волгограда. Если вина Юрия Кокина и Андрея Карбаинова будет доказана, им грозит тюремный срок до 2 лет.



Полина Макарова

Фото: ИА «СоцИнформБюро» < Предыдущая Следующая >