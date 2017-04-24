ОАО ЕДКММ
В Волгограде чиновников уличили в служебном подлоге Печать
Скандалы и ЧП
24.04.2017 15:18

Служебный подлог

Председатель комитета по строительству мэрии Волгограда Юрий Кокин и заместитель директора МКУ «Служба единого заказчика-застройщика администрации Волгограда» Андрей Карбаинов обвиняются в служебном подлоге.


Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области, по версии следствия Кокин и Карбаинов в декабре 2015 года знали, что ООО «ЭнергоСтройИнжиринг» не производило работ по озеленению «Физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным спортивным залом и плавательными бассейнами по улице Молодежной в Кировском районе Волгограда».

При этом они подписали документы о стоимости и о выполнении подрядчиком работ в полном объеме. Из указанных актов следует, что ООО «ЭнергоСтройИнжиринг» за невыполненное озеленение объекта получило более 1,6 млн рублей.

Отметим, что свою вину чиновники не признали.

Уголовное дело о служебном подлоге при строительстве физкультурно-оздоровительного комплекса направлено на рассмотрение в Центральный районный суд Волгограда. Если вина Юрия Кокина и Андрея Карбаинова будет доказана, им грозит тюремный срок до 2 лет.

Полина Макарова
Фото: ИА «СоцИнформБюро»

< Предыдущая   Следующая >
 

Понравилась новость? Поделись с друзьями!

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Архив новостей

 

Самое читаемое

Баннер
Баннер
Баннер
Баннер

Последние комментарии

добавить на Яндекс

Новости Волгограда и Волгоградской области. Новости за сегодня, криминальные новости, чрезвычайные происшествия, экономика, политика, персоны и многое другое...

© Все права на материалы сайта принадлежат редакции СоцИнформБюро. Перепечатка допустима только при наличии прямой гиперссылки на сайт.

Информационное агентство СоцИнформБюро. 16+

Свидетельство о регистрации ИА № ТУ34-00512 от 15 мая 2013г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Волгоградской области и Республике Калмыкия.

Телефон 8 (961) 685-20-68, Адрес: 400048, Россия, Волгоград, просп.Жукова, д.100, Email: info(0)volgasib.ru

Реклама на сайте

Баннер
Рейтинг@Mail.ru