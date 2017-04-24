В Сочи провалилась от дождей Олимпийская набережная. ВИДЕО

Как сообщает "СоцИнформБюро", в Сочи шторм бушует уже несколько дней. Бетонные конструкции набережной, которые остались без основы, обрушились в проем. В субботу, 23 апреля, сильнейший ветер повалил 14 деревьев, которые повредили машины, у жилого дома сорвало крышу и так далее.

По имеющейся информации от МЧС, от шторма из людей пока никто не пострадал. Сейчас в городе ликвидируют последствия стихии около 50 человек и 18 единиц спецтехники. Полная сумма ущерба, нанесенная городу, будет подсчитана позже, когда стихия отступит.

Анна Павлова

ФОТО: Globallookpress

