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В Сочи провалилась от дождей Олимпийская набережная. ВИДЕО Печать
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24.04.2017 15:45

В Сочи провалилась от дождей Олимпийская набережная. ВИДЕО

Сильнейший шторм, бушующий в настоящее время на сочинском побережье, подмыл основание пешеходной зоны на Олимпийской набережной в Сочи.

Как сообщает "СоцИнформБюро", в Сочи шторм бушует уже несколько дней. Бетонные конструкции набережной, которые остались без основы, обрушились в проем. В субботу, 23 апреля, сильнейший ветер повалил 14 деревьев, которые повредили машины, у жилого дома сорвало крышу и так далее.

По имеющейся информации от МЧС, от шторма из людей пока никто не пострадал. Сейчас в городе ликвидируют последствия стихии около 50 человек и 18 единиц спецтехники. Полная сумма ущерба, нанесенная городу, будет подсчитана позже, когда стихия отступит.

Анна Павлова
ФОТО: Globallookpress

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