Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе СУ СКР по региону, проводится процессуальная проверка по факту безвестного исчезновения 64-летнего жителя Тракторозаводского района - Подхватилова Валерия Анатольевича. По предварительным данным, мужчина вечером 28 сентября 2015 года покинул свое место жительства (ул. Рыкачева, 6) и больше его никто не видел. До настоящего времени место нахождения Подхватилова В.А. неизвестно.

На вид мужчине 60 лет, рост 175 см, среднего телосложения, глаза карие, волосы светло-русые с сединой. В день исчезновения волгоградец был одет в пуховик темно-синего цвета, спортивные брюки темно-синего цвета с белыми полосами, спортивную кофту в полоску синего-красного-белого цвета, белую футболку, рубашку в клетку и кроссовки черного цвета.

Следственные органы обращаются ко всем, кто опознал Подхватилова В.А. и располагает какими-либо сведениями о его месте нахождения или последнем месте пребывания, с просьбой сообщить эту информацию в СК или полицию.

Надира Коннова

ФОТО: Пресс-служба СУ СКР по Волгоградской области