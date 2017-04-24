

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в прокуратуре области, в ходе проверки установлено, что бывший государственный служащий устроился на работу в ранее проверяемую им коммерческую организацию. Так, в июне 2016 года бывший главный налоговый инспектор по выездным проверкам в Волгоградской области был назначен на должность начальника отдела централизованной бухгалтерии ПАО «Волгоградэнергосбыт». При этом в 2013 и в 2015 году указанный инспектор руководил проверкой данного предприятия.

- В соответствии с требованиями законодательства бывший государственный служащий в течение двух лет после увольнения с государственной службы имеет право замещать на условиях трудового договора должности в ранее проверяемой организации только с согласия соответствующей комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных служащих и урегулированию конфликта интересов, - пояснили в прокуратуре региона.

Однако, не получив надлежащего согласия, экс-инспектор приступил к работе в ПАО «Волгоградэнергосбыт». Кроме того, бывший налоговик продолжил работу в данной организации даже после того, как вышеназванная комиссия отказала ему в этом.

В результате прокурор Волгограда подал в суд иск на ПАО «Волгоградэнергосбыт» и бывшего госслужащего с требованием о расторжении между ними трудовых отношений.

В этой связи, накануне судебного заседания, стороны расторгли договор. Судебное производство прекращено.

Полина Макарова

Фото: ИА «СоцИнформБюро»