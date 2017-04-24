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|Из Волгограда на родину отправили 120 нелегалов
|Скандалы и ЧП
|24.04.2017 16:51
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Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в службе судебных приставов, в числе депортированных оказались граждане Узбекистана, Азербайджана, Армении, Грузии и Китая. Помимо этого, сейчас еще 77 иностранцев, находящихся на территории Российской Федерации, ожидают выдворения. В настоящее время на них готовятся необходимые документы.
Отметим, что кроме ссылки, незаконным мигрантам, ограничивается въезд в Россию на определенный срок.
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