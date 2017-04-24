Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в службе судебных приставов, в числе депортированных оказались граждане Узбекистана, Азербайджана, Армении, Грузии и Китая. Помимо этого, сейчас еще 77 иностранцев, находящихся на территории Российской Федерации, ожидают выдворения. В настоящее время на них готовятся необходимые документы.

Отметим, что кроме ссылки, незаконным мигрантам, ограничивается въезд в Россию на определенный срок.



Полина Макарова

Фото: globallookpress