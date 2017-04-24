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Из Волгограда на родину отправили 120 нелегалов Печать
Скандалы и ЧП
24.04.2017 16:51

мигранты нелегалы

В 2017 году сотрудники УФССП России по Волгоградской области выдворили из региона 120 нелегальных мигрантов.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в службе судебных приставов, в числе депортированных оказались граждане Узбекистана, Азербайджана, Армении, Грузии и Китая. Помимо этого, сейчас еще 77 иностранцев, находящихся на территории Российской Федерации, ожидают выдворения. В настоящее время на них готовятся необходимые документы.

Отметим, что кроме ссылки, незаконным мигрантам, ограничивается въезд в Россию на определенный срок.

Полина Макарова
Фото: globallookpress

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