На юге Волгограда при пожаре пострадал пенсионер

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, 24 апреля в 23:05 на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы поступило тревожное сообщение о пожаре в Кировском районе. На улице Фруктовой в 3-х комнатной квартире 5-и этажного многоквартирного дома горели домашние вещи на площади 12 квадратных метров.

Пожарные расчёты 5-й пожарно-спасательной части ликвидировали горение спустя 20 минут.

- При пожаре никто не погиб, пострадал 75-летний мужчина. Предполагаемая причина пожара – короткое замыкание электрической проводки, - прокомментировали в ведомстве.

Анна Павлова

ФОТО: МЧС России