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|На юге Волгограда при пожаре пострадал пенсионер
|Скандалы и ЧП Волгоград
|25.04.2017 09:15
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Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, 24 апреля в 23:05 на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы поступило тревожное сообщение о пожаре в Кировском районе. На улице Фруктовой в 3-х комнатной квартире 5-и этажного многоквартирного дома горели домашние вещи на площади 12 квадратных метров.
Пожарные расчёты 5-й пожарно-спасательной части ликвидировали горение спустя 20 минут.
- При пожаре никто не погиб, пострадал 75-летний мужчина. Предполагаемая причина пожара – короткое замыкание электрической проводки, - прокомментировали в ведомстве.
Анна Павлова
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