Под Волгоградом произошло смертельное ДТП на ремонтируемой дороге

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МВД России по региону, 24 апреля в 10:40 64-летний водитель на автомашине "ВАЗ-21053" двигался по федеральной автодороге М-21 "Волгоград-К.Шахтинский" со стороны Волгограда в направлении города Ростова-на-Дону. На 48 км. на участке ремонтных дорог водитель превысил допустимую скорость движения, в результате чего автомобиль опрокинулся.

- Временные дорожные знаки на ремонтируемом участке дороги были установлены в соответствии с утвержденной схемой организации дорожного движения, - отметили в ведомстве.

От полученных травм водитель скончался на месте аварии.

Анна Павлова

ФОТО: Пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области