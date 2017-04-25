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|Под Волгоградом произошло смертельное ДТП на ремонтируемой дороге
|Скандалы и ЧП Волгоград
|25.04.2017 09:45
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Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МВД России по региону, 24 апреля в 10:40 64-летний водитель на автомашине "ВАЗ-21053" двигался по федеральной автодороге М-21 "Волгоград-К.Шахтинский" со стороны Волгограда в направлении города Ростова-на-Дону. На 48 км. на участке ремонтных дорог водитель превысил допустимую скорость движения, в результате чего автомобиль опрокинулся.
- Временные дорожные знаки на ремонтируемом участке дороги были установлены в соответствии с утвержденной схемой организации дорожного движения, - отметили в ведомстве.
От полученных травм водитель скончался на месте аварии.
Анна Павлова
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