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На севере Волгограда водитель иномарки сбил школьника "на зебре" Печать
Скандалы и ЧП Волгоград
25.04.2017 09:59

На севере Волгограда водитель иномарки сбил школьника

12-летний мальчик переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МВД России по региону, 24 апреля в 15:00 в Тракторозаводском районе 60-летний водитель на автомобиле "Рено Симбл" двигался по улице Н.Отрады со стороны улицы Кропоткина в направлении улицы Кастерина. Напротив дома № 6 "г" по улице Н.Отрады водитель иномарки, проехав на запрещающий сигнал светофора, сбил 12-летнего школьника, который переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора без сопровождения взрослых, в одежде без светоотражающих элементов.

В результате дорожно-транспортного происшествия несовершеннолетний получил травму головы и ушибы и был госпитализирован.

Анна Павлова
ФОТО: Пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области

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