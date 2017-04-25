Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МВД России по региону, 24 апреля в 15:00 в Тракторозаводском районе 60-летний водитель на автомобиле "Рено Симбл" двигался по улице Н.Отрады со стороны улицы Кропоткина в направлении улицы Кастерина. Напротив дома № 6 "г" по улице Н.Отрады водитель иномарки, проехав на запрещающий сигнал светофора, сбил 12-летнего школьника, который переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора без сопровождения взрослых, в одежде без светоотражающих элементов.

В результате дорожно-транспортного происшествия несовершеннолетний получил травму головы и ушибы и был госпитализирован.

Анна Павлова

ФОТО: Пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области