Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе Управления МВД России по Волгограду, 20-летний житель нашего города, увидев в социальной сети объявление о продаже спортивного костюма, решил его приобрести. Молодой человек сообщил продавцу данные своей банковской карты, после чего обнаружил списание со своего счета более 36 тысяч рублей.

Потерпевший обратился с заявлением о мошенничестве в полицию. По данному факту стражи порядка возбудили уголовное дело по ст. 159 УК РФ – "Мошенничество".

В настоящий момент сотрудники полиции устанавливают личность злоумышленника.

В очередной раз волгоградские полицейские напоминают горожанам, что не нужно сообщать незнакомым людям данные своих банковских карт. Необходимо быть внимательными при осуществлении покупок через Интернет-сайты. А если вы все-таки стали жертвой преступления, то незамедлительно нужно обратиться с заявлением в полицию.

Анна Павлова