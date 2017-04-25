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Несуществующий спортивный костюм обошелся 20-летнему волгоградцу в 36 тысяч рублей Печать
Скандалы и ЧП Волгоград
25.04.2017 10:16

От действий Интернет-мошенника пострадал волгоградец

Молодой человек стал жертвой афериста, решив приобрести приглянувшийся в интернете товар.

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе Управления МВД России по Волгограду, 20-летний житель нашего города, увидев в социальной сети объявление о продаже спортивного костюма, решил его приобрести. Молодой человек сообщил продавцу данные своей банковской карты, после чего обнаружил списание со своего счета более 36 тысяч рублей.

Потерпевший обратился с заявлением о мошенничестве в полицию. По данному факту стражи порядка возбудили уголовное дело по ст. 159 УК РФ – "Мошенничество".

В настоящий момент сотрудники полиции устанавливают личность злоумышленника.

В очередной раз волгоградские полицейские напоминают горожанам, что не нужно сообщать незнакомым людям данные своих банковских карт. Необходимо быть внимательными при осуществлении покупок через Интернет-сайты. А если вы все-таки стали жертвой преступления, то незамедлительно нужно обратиться с заявлением в полицию.

Анна Павлова

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