В ходе семейной ссоры пьяный зять едва не зарезал тёщу

Полицейские Николаевского района возбудили уголовное дело в отношении 22-летнего местного жителя. Он подозревается в умышленном причинении легкого вреда здоровью.

По данным следствия, в конце марта молодой человек поссорился со своей женой, после чего она ушла жить к матери. Не выдержав такого поворота, муж напился и пошел выяснять отношения в дом к теще.

В ходе ссоры молодой человек схватился за нож и нанес 40-летней женщине ранение. О случившемся пострадавшая сразу же рассказала полицейским.

Теперь молодой муж находится под подпиской о невыезде. За данное преступление ему грозит до 2-х лет лишения свободы.

Юлия Соболева

Фото: globallookpress