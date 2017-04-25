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В ходе семейной ссоры пьяный зять едва не зарезал тёщу Печать
Скандалы и ЧП
25.04.2017 10:58

В ходе семейной ссоры пьяный зять едва не зарезал тёщу

Молодой житель Николаевского района пришел в гости к теще, чтобы выяснить отношения. В результате словесная перепалка перешла в поножовщину.

Полицейские Николаевского района возбудили уголовное дело в отношении 22-летнего местного жителя. Он подозревается в умышленном причинении легкого вреда здоровью.

По данным следствия, в конце марта молодой человек поссорился со своей женой, после чего она ушла жить к матери. Не выдержав такого поворота, муж напился и пошел выяснять отношения в дом к теще.

В ходе ссоры молодой человек схватился за нож и нанес 40-летней женщине ранение. О случившемся пострадавшая сразу же рассказала полицейским.

Теперь молодой муж находится под подпиской о невыезде. За данное преступление ему грозит до 2-х лет лишения свободы.

Юлия Соболева
Фото: globallookpress

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