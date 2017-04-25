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|Из-за ссоры с возлюбленной волгоградец порезал колеса иномарки её матери
|Скандалы и ЧП Волгоград
|25.04.2017 11:22
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Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МВД России по региону, несколько дней назад в дежурную часть отдела полиции № 4 Центрального района с заявлением обратилась 50-летняя волгоградка. Заявительница рассказала, что неизвестный повредил колеса ее иномарки, припаркованной у одного из домов по улице Наумова.
Участковому уполномоченному полиции удалось задержать подозреваемого в совершении данного преступления. Злоумышленником оказался 36-летний безработный, ранее судимый сожитель дочери потерпевшей.
Мужчина сознался в содеянном и пояснил, что порезал колеса иномарки острым предметом из-за того, что накануне поссорился с дочерью заявительницы.
- Общий ущерб от действий подозреваемого составил 7 тысяч рублей, - уточнили в ведомстве.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье "Умышленное уничтожение или повреждение имущества". Теперь злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.
Анна Павлова
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