По предварительной данным, никто из находящихся в транспортном средстве пассажиров не пострадал.

Как сообщает "СоцИнформБюро" со ссылкой на очевидцев происшествия, пассажирская "Газель" №34 во вторник, 25 апреля, около 9:30 влетела в дерево на улице Фадеева в Красноармейском районе города Волгограда. Дорожно-транспортное происшествие произошло перед постом ГАИ.

По словам очевидцев произошедшего, маршрутку подрезал автомобиль Chevrolet Niva, в результате чего водитель "Газели" потерял управление над транспортным средством и врезался в дерево.

В настоящее время в причинах аварии разбираются дорожные полицейские.

Анна Павлова

ФОТО: Кристина Науменко, группа "Жесть Волгограда"