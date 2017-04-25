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На юге Волгограда маршрутка с пассажирами врезалась в дерево Печать
Скандалы и ЧП Волгоград
25.04.2017 12:34

На юге Волгограда маршрутка с пассажирами врезалась в деревоПо предварительной данным, никто из находящихся в транспортном средстве пассажиров не пострадал.

Как сообщает "СоцИнформБюро" со ссылкой на очевидцев происшествия, пассажирская "Газель" №34 во вторник, 25 апреля, около 9:30 влетела в дерево на улице Фадеева в Красноармейском районе города Волгограда. Дорожно-транспортное происшествие произошло перед постом ГАИ.

По словам очевидцев произошедшего, маршрутку подрезал автомобиль Chevrolet Niva, в результате чего водитель "Газели" потерял управление над транспортным средством и врезался в дерево.

В настоящее время в причинах аварии разбираются дорожные полицейские.

Анна Павлова
ФОТО: Кристина Науменко, группа "Жесть Волгограда"

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