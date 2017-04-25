Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, в ходе рейда по Городищенскому району сотрудники полиции остановили на проселочной дороге автомобиль «Лада Калина». В салоне находились жители Кировского района Волгограда, 22 и 23 лет. Во время разговора с водителем и пассажиром, правоохранители заметили странное поведение мужчин. В результате чего стражи порядка досмотрели авто и изъяли из него мешок с веществом растительного происхождения весом 7,1 кг. Экспертизой установлено, что это марихуана.

Подозреваемых заключили под стражу. По месту их жительства стражи порядка также изъяли наркотические средства. Молодые люди сознались в содеянном и рассказали, что оптовые партии марихуаны покупали под Волгоградом.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий в Михайловке задержали предполагаемого сбытчика. Им оказался 40-летний местный житель.

В отношении задержанных лиц возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное хранение растений, содержащих наркотические средства». Задержанным грозит до 10 лет тюрьмы.

Отметим, что в настоящее время оперативно-разыскные мероприятия по данному делу продолжаются.

Полина Макарова

Фото:globallookpress