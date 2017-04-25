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|В Волгограде фура растеряла на дороге коробки с продуктами
|Скандалы и ЧП Волгоград
|25.04.2017 13:05
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Как сообщили "СоцИнформБюро" очевидцы происшествия, водитель большегруза с надписью "Магнит" растерял на дороге коробки с товаром, предназначенным для доставки в сетевые магазины города.
Очевидец предположил, что, видимо, двери были плохо закрыты и при движении автомобиля, на подъеме, открылись, в результате чего большая часть перевозимого груза просто выпала на проезжую часть.
В настоящее время водитель пытается с кем-то связаться по телефону. Вероятнее всего, он ожидает прибытия помощи. Пока нет информации, повлиял ли данный инцидент на дорожную обстановку на этом участке дороги.
Анна Павлова
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