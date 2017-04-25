В Волгограде фура растеряла на дороге коробки с продуктами

Как сообщили "СоцИнформБюро" очевидцы происшествия, водитель большегруза с надписью "Магнит" растерял на дороге коробки с товаром, предназначенным для доставки в сетевые магазины города.

Очевидец предположил, что, видимо, двери были плохо закрыты и при движении автомобиля, на подъеме, открылись, в результате чего большая часть перевозимого груза просто выпала на проезжую часть.

В настоящее время водитель пытается с кем-то связаться по телефону. Вероятнее всего, он ожидает прибытия помощи. Пока нет информации, повлиял ли данный инцидент на дорожную обстановку на этом участке дороги.

Анна Павлова

ФОТО: Иван Номинханов, Павел Макаренко, группа "Жесть Волгограда"