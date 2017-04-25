Администрация Дубовского района нарушила жилищные права участника Великой Отечественной войны. 89-летнему ветерану пришлось через суд добиваться справедливости.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе региональной прокуратуры, в ведомство с жалобой на администрацию Дубовского района обратился 89-летний участник Великой Отечественной войны. Пожилой человек рассказал, что в силу жизненных обстоятельств остался без жилья, о чем заявил в мэрии Дубовки. Администрация городского поселения по неизвестным причинам отказала поставить ветерана на учет в качестве нуждающегося в жилище.



В связи с этим прокуратура направила в суд иск с требованием восстановить участника Великой Отечественной войны в правах.

- Решением Дубовского районного суда Волгоградской области требования прокурора удовлетворены в полном объеме, - ответили в прокуратуре региона.

Отметим, что в 2017 году ветерану предоставили единовременную денежную выплату на приобретение жилого помещения в сумме более 1 миллиона рублей. На эти средства пожилой человек купил квартиру в Дубовке.

Полина Макарова

Фото:globallookpress