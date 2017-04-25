В Волгограде волонтеры отправятся на поиски пропавшей накануне пенсионерки

Как стало известно "СоцИнформБюро", жительница Ворошиловского района Филатова Лидия Михайловна 24 апреля около 13:00 ушла из дома на прогулку и до настоящего времени её местонахождение неизвестно.

Есть информация, что около 14 часов Лидию Михайловну видели на территории железнодорожного техникума и школы №11 в районе улиц Радомской, Ковенской и Гродненской.

Женщина страдает потерей памяти, плохо передвигается самостоятельно, сутулится, у нее часто бывает тремор головы и пропадает речь. Пенсионерка нуждается в медицинской помощи.

В день исчезновения женщина была одета в светло-рыжий полушубок, вязаные черные штаны и белую шапку. Известно, что при себе у Лидии Михайловны никаких документов не было.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшей, просят сообщить в полицию.

Анна Павлова