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В Волжском осудили интернет-сбытчиков «солей» Печать
Скандалы и ЧП
25.04.2017 15:57

В Волжском осудили сбытчиков «солей»

Волжский городской суд признал Надежду Кузину, Андрея Байбакова и Валерия Карпова виновными в незаконном сбыте наркотиков через Интернет.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе прокуратуры региона, в ходе судебного заседания установлено, что Кузина, Байбаков и Карпов, занимались сбытом наркотических средств в Волгограде и Волжском.

Сообщается, что подельники сбывали «соли» под руководством лица, в отношении которого возбуждено отдельное производство. Так наркоторговцы с сентября по ноябрь 2015 года сбывали крупные партии запрещенных средств наркозависимым через Интернет.

Свою вину подсудимые признали.

Решением Волжского городского суда Кузина получила 10 лет колонии общего режима, Байбаков – 10 лет и 6 месяцев колонии строгого режима, Карпов – 12 лет колонии строго режима.

Отметим, что приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами.

Полина Макарова
Фото:globallookpress

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