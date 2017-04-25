Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе прокуратуры региона, в ходе судебного заседания установлено, что Кузина, Байбаков и Карпов, занимались сбытом наркотических средств в Волгограде и Волжском.

Сообщается, что подельники сбывали «соли» под руководством лица, в отношении которого возбуждено отдельное производство. Так наркоторговцы с сентября по ноябрь 2015 года сбывали крупные партии запрещенных средств наркозависимым через Интернет.

Свою вину подсудимые признали.

Решением Волжского городского суда Кузина получила 10 лет колонии общего режима, Байбаков – 10 лет и 6 месяцев колонии строгого режима, Карпов – 12 лет колонии строго режима.

Отметим, что приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами.

Полина Макарова

Фото:globallookpress