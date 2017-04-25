Стали известны самые богатые депутаты Волгоградской области
Депутаты Волгоградской областной Думы отчитались о своих доходах, соответствующая декларация появила....
КСП выявила серьезные нарушения в деятельности Волгоградской областной филармонии
Еще в конце декабря прошлого года глава Волгоградского региона Андрей Бочаров на встрече с журналист....
|Под Волгоградом мужчина схватился за нож из ревности
|Скандалы и ЧП
|25.04.2017 16:41
|
Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, в районную больницу Жирновска с ножевым ранением живота был доставлен 28-летний мужчина. Пострадавший рассказал, что травму он получил в результате ссоры со своим знакомым. Медики незамедлительно сообщили о происшествии в полицию.
Стражам порядка по горячим следам удалось задержать подозреваемого. Им оказался 27-летний местный житель.
Полицейские выяснили, что мужчина пришел в дом к потерпевшему, где между ними возникла ссора. В ходе конфликта, причиной которого стала сожительница пострадавшего и бывшая девушка задержанного, последний схватился за нож. Следует отметить, что в этот момент оба мужчины были пьяны.
Теперь ревнивцу грозит до 10 лет тюрьмы.
Понравилась новость? Поделись с друзьями!
-
16:41
Под Волгоградом мужчина схватился за нож из ревности
-
16:04
Молочные реки, сладкие берега: треть сгущенки на российском рынке некачественная
-
15:57
В Волжском осудили интернет-сбытчиков «солей»
-
15:25
В Волгограде волонтеры отправятся на поиски пропавшей накануне пенсионерки
-
15:19
В Волгоград прибудет поезд-музей
-
15:12
В Волгограде начали выдавать гуманитарную помощь
-
15:08
Киев перед "Евровидением" освободят от бомжей
-
14:15
В Волгограде в честь дня Победы пройдет «Волгоградский марафон»
-
14:10
9 мая для волгоградцев выступит Александр Маршал
-
13:51
В Российской кинологической федерации прошел обыск
-
13:25
Под Волгоградом ветеран судился за жилье
-
13:05
В Волгограде фура растеряла на дороге коробки с продуктами
-
12:47
В Волгограде резко возросло число клещевых укусов
-
12:42
В Волгоградской области наркодилеры попались на «странном» поведении
Самое читаемое
-
16:41
Под Волгоградом мужчина схватился за нож из ревности
-
15:57
В Волжском осудили интернет-сбытчиков «солей»
-
15:25
В Волгограде волонтеры отправятся на поиски пропавшей накануне пенсионерки
-
13:25
Под Волгоградом ветеран судился за жилье
-
13:05
В Волгограде фура растеряла на дороге коробки с продуктами
-
12:42
В Волгоградской области наркодилеры попались на «странном» поведении
-
12:34
На юге Волгограда маршрутка с пассажирами врезалась в дерево
Последние комментарии
-
«Питеравто» получил 180 миллионов за обслуживание двух маршрутов
-
181 миллион получили народных денег, чтобы мы ездили дороже, медленнее и чаще пересаживались. >>
-
-
В Волгограде определили график отключения горячей воды
-
В Российской кинологической федерации прошел обыск
-
РКФ по своей сути является иностранным агентом. Не получая финансирования из-за рубежа напрямую, она ... >>
-
-
В волгоградских автобусах размещены неправильные схемы проезда
-
Сами они не местные. Понабрали по объявлениям. >>
-
-
Ирина Волк официально назначена врио начальника УОС МВД России
-
For hottest information you have to go to see web and on web I found this site as a most excellent ... >>
-
-
На выходных три района Волгограда останутся без воды
-
Потому что в администрации города сидят козлы! что тут непонятного ))))))) >>
-