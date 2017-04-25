Под Волгоградом мужчина схватился за нож из ревности

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, в районную больницу Жирновска с ножевым ранением живота был доставлен 28-летний мужчина. Пострадавший рассказал, что травму он получил в результате ссоры со своим знакомым. Медики незамедлительно сообщили о происшествии в полицию.

Стражам порядка по горячим следам удалось задержать подозреваемого. Им оказался 27-летний местный житель.

Полицейские выяснили, что мужчина пришел в дом к потерпевшему, где между ними возникла ссора. В ходе конфликта, причиной которого стала сожительница пострадавшего и бывшая девушка задержанного, последний схватился за нож. Следует отметить, что в этот момент оба мужчины были пьяны.

Теперь ревнивцу грозит до 10 лет тюрьмы.



Полина Макарова

Фото: globallookpress