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Под Волгоградом мужчина схватился за нож из ревности Печать
Скандалы и ЧП
25.04.2017 16:41

Под Волгоградом мужчина схватился за нож из ревности

Очередное происшествие на почве алкогольного опьянения произошло в Жирновском районе.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, в районную больницу Жирновска с ножевым ранением живота был доставлен 28-летний мужчина. Пострадавший рассказал, что травму он получил в результате ссоры со своим знакомым. Медики незамедлительно сообщили о происшествии в полицию.

Стражам порядка по горячим следам удалось задержать подозреваемого. Им оказался 27-летний местный житель.

Полицейские выяснили, что мужчина пришел в дом к потерпевшему, где между ними возникла ссора. В ходе конфликта, причиной которого стала сожительница пострадавшего и бывшая девушка задержанного, последний схватился за нож. Следует отметить, что в этот момент оба мужчины были пьяны.

Теперь ревнивцу грозит до 10 лет тюрьмы.

Полина Макарова
Фото: globallookpress

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