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Под Волгоградом бут судить палласовских вандалов Печать
Скандалы и ЧП
25.04.2017 17:19

прокуратура региона

17-ти, 18-ти и 23-летнего жителей Палласовки отправили под суд за вандализм над памятником Ленину.


Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе прокуратуры области, трое жителей Палласовки совершили акт вандализма в своем городе в октябре 2016 года. Так, молодые люди краской из аэрозольного баллончика нанесли нецензурные надписи на памятник В.И. Ленину. В результате, сумма ущерба составила больше 20 тысяч рублей.


Сообщается, что вину обвиняемые признали. Все затраты по восстановлению внешнего вида и эстетических качеств памятника возместили родители молодых людей.


Теперь уголовное дело о групповом вандализме рассмотрит мировой судья судебного участка № 45 Волгоградской области.
Палласовским вандалам грозит до 3-х лет тюремного заключения.

Полина Макарова
Фото: ИА «СоцИнформБюро»

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