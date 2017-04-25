

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе прокуратуры области, трое жителей Палласовки совершили акт вандализма в своем городе в октябре 2016 года. Так, молодые люди краской из аэрозольного баллончика нанесли нецензурные надписи на памятник В.И. Ленину. В результате, сумма ущерба составила больше 20 тысяч рублей.



Сообщается, что вину обвиняемые признали. Все затраты по восстановлению внешнего вида и эстетических качеств памятника возместили родители молодых людей.



Теперь уголовное дело о групповом вандализме рассмотрит мировой судья судебного участка № 45 Волгоградской области.

Палласовским вандалам грозит до 3-х лет тюремного заключения.

Полина Макарова

Фото: ИА «СоцИнформБюро»