Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе Управления МВД России по Волгограду, в дежурную часть отдела полиции № 2 Краснооктябрьского района обратился 31-летний волгоградец. Заявитель написал заявление об угоне отечественного автомобиля, припаркованного у дома по улице Поддубного.

По горячим следам инспекторам ДПС удалось задержать подозреваемого в совершении преступления. Злоумышленником оказался 29-летний ранее судимый за кражу житель Волгоградской области.

- Молодой человек разбил стекло водительской двери, а затем завел автомобиль, соединив провода. Угонщик, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил доехать до своего дома, однако перепутал направление движения и поехал в сторону Тракторозаводского района. Именно там его и задержали сотрудники полиции, - прокомментировали в городском МВД.

В отношении правонарушителя составили административный протокол за отказ прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, а по факту неправомерного завладения автомобилем возбудили уголовное дело. Теперь угонщику грозит наказание до пяти лет лишения свободы.

Анна Павлова

ФОТО: МВД России