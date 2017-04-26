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В Волгограде пьяный угонщик перепутал направление и попался в руки сотрудников ДПС Печать
Скандалы и ЧП Волгоград
26.04.2017 09:12

Полицейские задержали подозреваемого в угоне отечественного автомобиля

Угонщик, находясь в состоянии алкогольного опьянения, перепутал направление движения и поехал не в сторону своего дома, а в сторону Тракторозаводского района, где и был пойман сотрудниками ДПС.

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе Управления МВД России по Волгограду, в дежурную часть отдела полиции № 2 Краснооктябрьского района обратился 31-летний волгоградец. Заявитель написал заявление об угоне отечественного автомобиля, припаркованного у дома по улице Поддубного.

По горячим следам инспекторам ДПС удалось задержать подозреваемого в совершении преступления. Злоумышленником оказался 29-летний ранее судимый за кражу житель Волгоградской области.

- Молодой человек разбил стекло водительской двери, а затем завел автомобиль, соединив провода. Угонщик, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил доехать до своего дома, однако перепутал направление движения и поехал в сторону Тракторозаводского района. Именно там его и задержали сотрудники полиции, - прокомментировали в городском МВД.

В отношении правонарушителя составили административный протокол за отказ прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, а по факту неправомерного завладения автомобилем возбудили уголовное дело. Теперь угонщику грозит наказание до пяти лет лишения свободы.

Анна Павлова
ФОТО: МВД России

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