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В Волгограде ищут похитителя вишневой «двенашки» Печать
Скандалы и ЧП
26.04.2017 09:44

В Волгограде ищут похитителя вишневой «двенашки»

Ночью с улицы Первомайской в Дзержинском районе был угнан автомобиль ВАЗ-2112 вишневого цвета.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе МВД по Волгограду, автомобиль был угнан в ночь на 26 апреля. Хозяин оставил свой автомобиль в 23.00, а в 7 утра его уже не оказалось на месте.

Известно, что похищенный автомобиль вишневого цвета имел государственный номер А358КК134, а на задних стеклах имелась тонировка.

Полиция просит очевидцев угона и тех, кто знает о местоположении данного авто, сообщить по телефону «02».

Юлия Соболева
Фото: социальная сеть «ВКонтакте»

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