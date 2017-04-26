В Волгограде ищут похитителя вишневой «двенашки»

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе МВД по Волгограду, автомобиль был угнан в ночь на 26 апреля. Хозяин оставил свой автомобиль в 23.00, а в 7 утра его уже не оказалось на месте.

Известно, что похищенный автомобиль вишневого цвета имел государственный номер А358КК134, а на задних стеклах имелась тонировка.

Полиция просит очевидцев угона и тех, кто знает о местоположении данного авто, сообщить по телефону «02».

Юлия Соболева

Фото: социальная сеть «ВКонтакте»