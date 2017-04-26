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Два пассажира пострадали после поездки на «Питеравто» Печать
Скандалы и ЧП
26.04.2017 10:05

Два пассажира пострадали после поездки на «Питеравто»

За прошедшие сутки сразу два человека обратились в медицинские учреждения с различными травмами после поездки на новых «безопасных» автобусах.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе МВД по региону, первый случай произошел 25 апреля в Центральном районе около 18.00.

53-летний водитель автобуса «Лиаз» на улице 7-я Гвардейская резко затормозил, чем допустил падение 24-летнего пассажира. В результате молодой человек с ушибами был вынужден обратиться в больницу.

Другой инцидент произошел в Кировском районе.

Там водитель «Лиаза» применил резкое торможение на улице 64-й Армии, что привело к падению 90-летнего пассажира. В итоге пенсионер был доставлен в медицинское учреждение с травмой головы.

Отметим, что горожане уже не раз жалуются на стиль вождения сотрудников новой транспортной компании «Питеравто». Многие отмечают, что водители часто практикуют агрессивную езду и пропускают остановки.

Недавно один из автобусов просто выронил пассажирку на проезжую часть. Не удостоверившись, что двери автобуса закрыты, водитель начал движение, после чего женщина упала на дорогу и получила серьезные травмы.

Юлия Соболева
Фото: ИА «СоцИнформБюро»

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Комментарии   

 
0 #1 Пассажир 26.04.2017 10:48
пора прогонять гонщиков
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