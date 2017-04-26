Два пассажира пострадали после поездки на «Питеравто»

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе МВД по региону, первый случай произошел 25 апреля в Центральном районе около 18.00.

53-летний водитель автобуса «Лиаз» на улице 7-я Гвардейская резко затормозил, чем допустил падение 24-летнего пассажира. В результате молодой человек с ушибами был вынужден обратиться в больницу.

Другой инцидент произошел в Кировском районе.

Там водитель «Лиаза» применил резкое торможение на улице 64-й Армии, что привело к падению 90-летнего пассажира. В итоге пенсионер был доставлен в медицинское учреждение с травмой головы.

Отметим, что горожане уже не раз жалуются на стиль вождения сотрудников новой транспортной компании «Питеравто». Многие отмечают, что водители часто практикуют агрессивную езду и пропускают остановки.

Недавно один из автобусов просто выронил пассажирку на проезжую часть. Не удостоверившись, что двери автобуса закрыты, водитель начал движение, после чего женщина упала на дорогу и получила серьезные травмы.

Юлия Соболева

Фото: ИА «СоцИнформБюро»