Судебный пристав присвоил себе 140 тысяч должника

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|26.04.2017 10:41
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Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении дознавателя Федеральной службы судебных приставов по Жирновскому району. Ибрагимова Зухра обвиняется в превышении должностных полномочий, служебном подлоге и присвоении.
По данным следствия, весной 2016 года Ибрагимова решила помочь одному из должников продать арестованную квартиру.
Для этого она следала поддельные документы через автоматизированную систему АИС ФССП. После чего изготовила фальшивое постановление о снятии ареста, выполнив подпись от имени другого судебного пристава, и передала его в службу государственной регистрации, кадастра и картографии по Волгоградской области.
Эти действия помогли должнику спокойно продать свое арестованное жилье.
Кроме этого, в июне 2016 года Ибрагимова получила от должника деньги на погашение задолженности в размере 140 тысяч рублей. Однако сотрудница УФССП деньги присвоила себе.
В результате СУ СК России по Волгоградской области возбудил в отношении Ибрагимовой уголовное дело. В ходе расследования свою вину женщина не признала.
За данные преступления Зухре грозит от 4 до 6 лет тюремного заключения.
Юлия Соболева
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