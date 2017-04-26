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Судебный пристав присвоил себе 140 тысяч должника Печать
Скандалы и ЧП
26.04.2017 10:41

Судебный пристав присвоил себе 140 тысяч должника

За хищение денег, а также превышение должностных полномочий под суд идет специалист-эксперт УФССП по Жирновскому району.

Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении дознавателя Федеральной службы судебных приставов по Жирновскому району. Ибрагимова Зухра обвиняется в превышении должностных полномочий, служебном подлоге и присвоении.

По данным следствия, весной 2016 года Ибрагимова решила помочь одному из должников продать арестованную квартиру.

Для этого она следала поддельные документы через автоматизированную систему АИС ФССП. После чего изготовила фальшивое постановление о снятии ареста, выполнив подпись от имени другого судебного пристава, и передала его в службу государственной регистрации, кадастра и картографии по Волгоградской области.

Эти действия помогли должнику спокойно продать свое арестованное жилье.

Кроме этого, в июне 2016 года Ибрагимова получила от должника деньги на погашение задолженности в размере 140 тысяч рублей. Однако сотрудница УФССП деньги присвоила себе.

В результате СУ СК России по Волгоградской области возбудил в отношении Ибрагимовой уголовное дело. В ходе расследования свою вину женщина не признала.

За данные преступления Зухре грозит от 4 до 6 лет тюремного заключения.

Юлия Соболева
Фото: globallookpress

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