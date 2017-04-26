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ФСБ предотвратила теракт на Сахалине Печать
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26.04.2017 10:46

ФСБ предотвратила теракт на Сахалине

ФСБ России задержала на Сахалине двух сторонников ИГ (террористическая группировка, запрещенная в России, - Прим. ред.), которые планировали устроить резонансный теракт.

Как сообщает "СоцИнформБюро" со ссылкой на спецслужбу, в среду, 26 апреля, появилась информация, что на острове Сахалин пресечена деятельность сторонников организации "Исламское государство", планировавших совершение резонансного террористического акта на объекте массового пребывания людей.

"В городе Южно-Сахалинск задержаны гражданин одной из центральноазиатских республик и гражданин РФ", — говорится в пресс-релизе ФСБ.

В ходе обысков в их доме изъяты самодельная бомба с поражающими элементами, а также пропагандистские материалы и экстремистская литература. В мобильных телефонах задержанных спецслужба обнаружила схемы изготовления самодельных взрывных устройств.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.

Анна Павлова
ФОТО: Официальный сайт ФСБ

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