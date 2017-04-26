ФСБ предотвратила теракт на Сахалине

Как сообщает "СоцИнформБюро" со ссылкой на спецслужбу, в среду, 26 апреля, появилась информация, что на острове Сахалин пресечена деятельность сторонников организации "Исламское государство", планировавших совершение резонансного террористического акта на объекте массового пребывания людей.

"В городе Южно-Сахалинск задержаны гражданин одной из центральноазиатских республик и гражданин РФ", — говорится в пресс-релизе ФСБ.

В ходе обысков в их доме изъяты самодельная бомба с поражающими элементами, а также пропагандистские материалы и экстремистская литература. В мобильных телефонах задержанных спецслужба обнаружила схемы изготовления самодельных взрывных устройств.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.

Анна Павлова

ФОТО: Официальный сайт ФСБ