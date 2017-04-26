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Мужчина сжег жену во время фокуса Печать
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26.04.2017 11:17

Мужчина сжег жену во время фокуса

Во время застолья со спиртным житель города Вязьма решил удивить свою супругу необычным трюком. Однако что-то пошло не так.

Как стало известно "СоцИнформБюро", печальные последствия имело застолье супругов из Смоленской области: женщина погибла, а в отношении её супруга возбудили уголовное дело.

Во время распития спиртных напитков в голову мужчине пришла гениальная, по его мнению, идея. Супруг решил показать женщине трюк с выдуванием огня изо рта. Для этого он набрал в рот алкоголь и поднес зажигалку. То, что произошло дальше, оказалось полной неожиданностью для "фокусника". Огонь попал на женщину и причинил ей серьезные ожоги. Пламя повредило девяносто процентов тела пострадавшей. Спустя три дня несчастная скончалась в больнице.

Супруг погибшей полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. В настоящее время он находится под подпиской о невыезде.

Анна Павлова
ФОТО: mindmix.ru

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