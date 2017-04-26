ОАО ЕДКММ
В Бурятии разбился МиГ-31 Печать
Скандалы и ЧП Главные новости
26.04.2017 12:52

В Бурятии разбился МиГ-31

В Бурятии разбился истребитель-перехватчик МиГ-31. Пилоты успели катапультироваться.

Как сообщает "СоцИнформБюро" со ссылкой на Минобороны, 26 апреля в 12:05 мск при выполнении планового учебного полета в районе полигона "Телемба" республики Бурятия потерпел аварию истребитель МиГ-31 Восточного военного округа.

В Минобороны уточнили, что оба пилота упавшего МиГ-31 эвакуированы с места происшествия. Их жизням и здоровью ничего не угрожает.

"Самолет упал на полигоне в безлюдном месте, оба летчика катапультировались. Пилоты оперативно были эвакуированы, их жизни и здоровью ничего не угрожает", - говорится в сообщении военного ведомства.

Анна Павлова

ФОТО: Globallookpress

Следующая >
 

Понравилась новость? Поделись с друзьями!

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Архив новостей

 

Самое читаемое

Баннер
Баннер
Баннер
Баннер

Последние комментарии

добавить на Яндекс

Новости Волгограда и Волгоградской области. Новости за сегодня, криминальные новости, чрезвычайные происшествия, экономика, политика, персоны и многое другое...

© Все права на материалы сайта принадлежат редакции СоцИнформБюро. Перепечатка допустима только при наличии прямой гиперссылки на сайт.

Информационное агентство СоцИнформБюро. 16+

Свидетельство о регистрации ИА № ТУ34-00512 от 15 мая 2013г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Волгоградской области и Республике Калмыкия.

Телефон 8 (961) 685-20-68, Адрес: 400048, Россия, Волгоград, просп.Жукова, д.100, Email: info(0)volgasib.ru

Реклама на сайте

Баннер
Рейтинг@Mail.ru