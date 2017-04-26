В Бурятии разбился МиГ-31

Как сообщает "СоцИнформБюро" со ссылкой на Минобороны, 26 апреля в 12:05 мск при выполнении планового учебного полета в районе полигона "Телемба" республики Бурятия потерпел аварию истребитель МиГ-31 Восточного военного округа.

В Минобороны уточнили, что оба пилота упавшего МиГ-31 эвакуированы с места происшествия. Их жизням и здоровью ничего не угрожает.

"Самолет упал на полигоне в безлюдном месте, оба летчика катапультировались. Пилоты оперативно были эвакуированы, их жизни и здоровью ничего не угрожает", - говорится в сообщении военного ведомства.

Анна Павлова

ФОТО: Globallookpress