Волгоградец отдал долг ради работы в Москве



Как рассказали ИА «СоцИнформБюро» в службе судебных приставов региона, в Краснооктябрьском отделе ведомства в отношении гражданина возбудили исполнительное производство, о котором сам должник узнал благодаря порталу Госуслуг. Так мужчина задолжал 180 тысяч рублей по налогам.

Позже выяснилось, что гражданин писем от приставов не получал, так как постоянно проживает и работает в городе Москва. Также, стало известно, что фирма, где он трудится, принципиально выступает против каких-либо долгов за сотрудниками.



Таким образом, узнав о долге, мужчина на следующий день вылетел в Волгоград, где погасил задолженность. Получив постановление о прекращении исполнительного производства, он вернулся в Москву и продолжил работу.



Полина Макарова

Фото: УФССП России по Волгоградской области