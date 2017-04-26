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Волгоградец отдал долг ради работы в Москве Печать
Скандалы и ЧП
26.04.2017 12:57

Волгоградец отдал долг ради работы в Москве

180 тысяч рублей задолжал налоговой города-героя, работающий и живущий в Москве волгоградец.


Как рассказали ИА «СоцИнформБюро» в службе судебных приставов региона, в Краснооктябрьском отделе ведомства в отношении гражданина возбудили исполнительное производство, о котором сам должник узнал благодаря порталу Госуслуг. Так мужчина задолжал 180 тысяч рублей по налогам.

Позже выяснилось, что гражданин писем от приставов не получал, так как постоянно проживает и работает в городе Москва. Также, стало известно, что фирма, где он трудится, принципиально выступает против каких-либо долгов за сотрудниками.


Таким образом, узнав о долге, мужчина на следующий день вылетел в Волгоград, где погасил задолженность. Получив постановление о прекращении исполнительного производства, он вернулся в Москву и продолжил работу.


Полина Макарова
Фото: УФССП России по Волгоградской области

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