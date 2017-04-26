Элеватор под Волгоградом хранил зараженную пшеницу

Некоторое время назад в надзорный орган поступило заявление от фирмы «Форвард» на получение карантинного сертификата на 500 тонн продовольственной пшеницы.

При проведении экспертизы отобранных образцов в лаборатории «ВНИИКР» было выявлено, что продукция заражена растением Горчак ползучий.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе Россельхознадзора, данное растение является одним из самых вредоносных сорняков. Семена горчака ядовиты, а засоренность зерна его семенами вызывает горечь муки.

Оказалось, что зараженное зерно хранилось на территории ОАО «Жутовский элеватор» в Октябрьском районе Волгоградской области.

Руководство данного предприятия не известило ведомство о признаках заражения подкарантинной продукции. В результате юридическое лицо было оштрафовано.

Юлия Соболева

Фото: globallookpress