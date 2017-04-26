Следствие установило, что около года назад женщина предложила местному предпринимателю подработку – оказывать платные услуги в её отделе ЗАГС по музыкальному сопровождению торжественных церемоний.

- Взамен чиновница потребовала от коммерсанта передавать ей за каждую церемонию часть вырученных денег: сумма отката составляла от 350 до 450 рублей. Следователи установили 13 эпизодов преступной деятельности подозреваемой. Причем последний из них проходил уже под контролем оперативников, - рассказала старший помощник руководителя управления СУ СК России по Волгоградской области Наталия Куницкая.

Следствие не исключает, что будут выявлены дополнительные эпизоды получения взяток начальником городского отдела ЗАГС. Только по предварительным подсчетам за указанный период времени платной услугой музыканта воспользовались около 500 молодоженов.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Свою вину в содеянном женщина полностью признала. Расследование данного уголовного дела продолжается.

Анна Павлова

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