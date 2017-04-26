ОАО ЕДКММ
Под Волгоградом начальница ЗАГСА получала откаты за платные услуги музыканта Печать
Скандалы и ЧП Волгоград
26.04.2017 15:24

В Волгоградской области начальник городского отдела ЗАГС уличена в получении взяток

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе СУ СКР по региону, в Михайловке следственный отдел возбудил уголовное дело в отношении начальника городского отдела ЗАГС за получение взяток.

Следствие установило, что около года назад женщина предложила местному предпринимателю подработку – оказывать платные услуги в её отделе ЗАГС по музыкальному сопровождению торжественных церемоний.

- Взамен чиновница потребовала от коммерсанта передавать ей за каждую церемонию часть вырученных денег: сумма отката составляла от 350 до 450 рублей. Следователи установили 13 эпизодов преступной деятельности подозреваемой. Причем последний из них проходил уже под контролем оперативников, - рассказала старший помощник руководителя управления СУ СК России по Волгоградской области Наталия Куницкая.

Следствие не исключает, что будут выявлены дополнительные эпизоды получения взяток начальником городского отдела ЗАГС. Только по предварительным подсчетам за указанный период времени платной услугой музыканта воспользовались около 500 молодоженов.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Свою вину в содеянном женщина полностью признала. Расследование данного уголовного дела продолжается.

Анна Павлова

ФОТО: Социальная сеть Вконтакте 

Следующая >
 

Понравилась новость? Поделись с друзьями!

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Архив новостей

 

Самое читаемое

Баннер
Баннер
Баннер
Баннер

Последние комментарии

добавить на Яндекс

Новости Волгограда и Волгоградской области. Новости за сегодня, криминальные новости, чрезвычайные происшествия, экономика, политика, персоны и многое другое...

© Все права на материалы сайта принадлежат редакции СоцИнформБюро. Перепечатка допустима только при наличии прямой гиперссылки на сайт.

Информационное агентство СоцИнформБюро. 16+

Свидетельство о регистрации ИА № ТУ34-00512 от 15 мая 2013г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Волгоградской области и Республике Калмыкия.

Телефон 8 (961) 685-20-68, Адрес: 400048, Россия, Волгоград, просп.Жукова, д.100, Email: info(0)volgasib.ru

Реклама на сайте

Баннер
Рейтинг@Mail.ru