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|Новый скандал на борту United Airlines: гигантский кролик-рекордсмен погиб при перелете
|Скандалы и ЧП
|26.04.2017 17:22
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Животное претендовало на звание самого крупного в мире из своего вида, которое носит сейчас его отец. Такое звание должен был получить и Саймон.
Анастасия Красновская, Москва
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