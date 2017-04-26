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Новый скандал на борту United Airlines: гигантский кролик-рекордсмен погиб при перелете Печать
Скандалы и ЧП
26.04.2017 17:22

Кролик Саймон погиб

Кролик огромных размеров по кличке Саймон погиб на борту самолета нашумевшей за последнее время авиакомпании United Airlines.

Животное претендовало на звание самого крупного в мире из своего вида, которое носит сейчас его отец. Такое звание должен был получить и Саймон.


Кролика, размером 90 сантиметров, хозяйка переводила из Великобритании в США в багажном отсеке. В Хитроу перед полетом животное осмотрели ветеринары. Его состояние было зафиксировано как хорошее и, по словам специалистов, кролик был абсолютно здоров. Однако по прилету в чикагский аэропорт О'Хара Саймона нашли уже мертвым.


Причина смерти гигантского кролика пока не сообщается. Как говорит хозяйка Саймона, она уже не раз летал в самолетах и нормально переносил дорогу.


Для авиакомпании United Airlines это очередной громкий скандал за последний месяц. Напомним, что в начале апреля на борту самолета произошел скандал с участием сотрудников и пассажиров: от последних требовали освободить места для персонала. Когда один из пассажиров отказался покидать орт самолета, работники службы безопасности грубым образом вывели его из самолета, причинив при этом серьезные травмы. Информация об этом инциденте быстро распространилась в СМИ, и капитализация авиакомпании уменьшилась почти на $1 млрд. Кроме того, в соцсетях поднялась волна негодования с призывом бойкотировать перевозчика.


Через неделю после этого случая произошел еще один скандал. С борта компании United Airlines сняли молодоженов, которые во время полета в свадебное путешествие пересели на свободные места, более дорогие по стоимости, из категории повышенной комфортности.

Анастасия Красновская, Москва
Специально для ИА «СоцИнформБюро»

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