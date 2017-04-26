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На юге Волгограда из автобуса №77 на ходу повалил дым Печать
Скандалы и ЧП Волгоград
26.04.2017 18:37

На юге Волгограда из автобуса №77 на ходу повалил дым

Очевидцы сообщили, что сначала в салоне запахло гарью, а затем повалил дым.

Как стало известно "СоцИнформБюро", в Кировском районе Волгограда на маршруте №77 произошло ЧП. Транспорт следовал по улице Бамбуковой, когда пассажиры почуяли в автобусе запах гари, а позже повалил и дым.

По словам очевидца происшествия, пассажиры довольно быстро покинули салон транспортного средства. В результате инцидента никто не пострадал.

- Пассажиры произвели эвакуацию из салона настолько быстро, будто он вот-вот рванет, - написал волгоградец в сети и приложил снимок автобуса.

Стоит отметить, что это уже не первый случай, когда с участием автобусов происходят различные инциденты. Аналогичный случай произошел 15 апреля в Волжском. В моторном отсеке транспортного средства загорелась электропроводка. Водитель успел потушить возгорание до приезда пожарных. ЧП случилось примерно 9:50-9:55 на улице Карбышева между 26 и 27 микрорайонами. К счастью, никто из пассажиров не пострадал.

Кроме того, за прошедшие сутки сразу два человека обратились в медицинские учреждения с различными травмами после поездки на новых «безопасных» автобусах.

Анна Павлова
ФОТО: Дмитрий Сухов. Социальная сеть Вконтакте, группа "Жесть Волгограда"

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