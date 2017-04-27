Шесть лет за хищение 23-х миллионов



В процессе судебного заседания было установлено, что в период с 1-го сентября 2012 по 31-е мая 2014 года, по указанию экс-директора УК «Жилье-46» Дениса Матиенко, организация не в полном объеме перечисляла денежные средства поставщику энергоресурсов. Деньги поступали от жителей, в качестве оплаты за пользование коммунальными услугами. В итоге, «благодаря» незаконным действиям бывшего директора, унитарное предприятие «Волгоградское коммунальное хозяйство» понесло ущерб на общую сумму 17 миллионов 600 тысяч рублей.

Помимо этого, предприимчивый руководитель с апреля 2012 по сентябрь 2014 года опираясь на фиктивные договоры, перечислил подконтрольным ему фирмам почти шесть миллионов рублей. Деньги предназначались для якобы проведения ремонтных работ, которые по факту не проводились. В данном случае ущерб, понесенный МУП «ВКХ» составил 5 миллионов 480 тысяч рублей.

В отношении Дениса Матиенко было возбуждено уголовное дело по статьям 201 части 1 и 160 части 4 УК РФ – злоупотребление полномочиями и присвоение денежных средств в крупном размере.

Свою вину подсудимый Денис Матиенко не признал и подал апелляцию в вышестоящий орган.

26-го апреля 2017 года, апелляционным определением Волгоградского областного суда приговор Денису Матиенко оставлен без внимания.

Бывший директор ООО «Жилье-46» Краснооктябрьским районным судом приговорен к шести годам лишения свободы с отбыванием срока наказания в ИТК общего режима. А также, Денису Матиенко в течение двух лет запрещено заниматься деятельностью в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Приговор Краснооктябрьского суда вступил в законную силу, - сообщили ИА «Социнформбюро» в пресс-службе Прокуратуры Волгоградской области.

Евгений Иванов